6 اختبارات لقبول الطالبات بمعهد تمريض الكهرباء 2022

كشفت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إجراء 6 اختبارات يجب أن تجتازها الطالبات للالتحاق بمعهد القمة للتمريض، وهو معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات للعام الدراسي 2023/2022 لافتة إلى أن المعهد معتمد من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ويصدر شهادة معتمدة ويوجد تكليف للخريجات للعمل في منشئات شركة الخدمات الطبية

أنواع احتبارات القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض 2022

وحددت شركة الخدمات الطبية للكهرباءع بر منشورعلى الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اختبارات القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض كالاتي

- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية.

- اختبارات القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي ويشمل «اختبار نفسي - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن».

- اجتياز الكشف الطبي ويشمل «كشف نظر - كشف باطنة - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة».

شروط وقواعد التقديم للالتحاق بمعهد القمة للتمريض 2022

وأعلنت شركة الخدمات الطبية للكهرباء شروط وقواعد التقديم للالتحاق بمعهد القمة للتمريض كالآتي:

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

- المعهد للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة.

- المتقدمة للدراسة تكون مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من ذات عام التقدم.

- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين25 إلى 30 طالبة.

- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشرة عامًا.

- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من محافظة لأخرى.