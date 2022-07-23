العثور على رضيع على كورنيش نيل قنا

عثر أهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش بجوار الباب الخلفي لكورنيش مدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على رضيع حديث الولادة و بجوار الباب الخلفي لكورنيش مدينة قنا.

تفاصيل العثور على رضيع

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على رضيع في حالة صراخ ملفوف بقطعة قماش بجوار الباب الخلفي لكورنيش قنا.

على الفور جرى نقل الرضيع إلى حضانة في مستشفى قنا العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطالبت المباحث بالتحري وفحص الكاميرات لمعرفة من المتسبب في وضع رضيع.

كانت محافظة قنا شهدت في الآونة الأخيرة العثور على الكثير من الأطفال الرضع في الشوارع ومعظمها في نجع حمادي.

دور حضانة الأطفال

ويوجد في محافظة مركز ودور حضانة لأطفال المعثور عليهم، الذي يتم نقل الأطفال إليه بعد قرار من النيابة العامة بوضع الطفل المعثور عليه بها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وكان تقرير رسمي لديوان عام محافظة قنا، أن هناك أكثر من 25 طفلا في دور رعاية الأطفال المعثور عليهم في المركز الأوروبي، يتم تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وبعد إتمام عدد معين من السنوات يتم نقلهم إلى دور رعاية الأيتام بعد استخراج كل الأوراق الأزمة الثبوتية لهؤلاء الأطفال، مثل مركز جبره ودور غاية الأيتام في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.