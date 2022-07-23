محافظ قنا يترأس اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية 

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة والتي تضمنت في عضويتها محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، و ناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

مسابقة شغل وظيفة مدير مستشفى نجع حمادي العام

وأوضح الداودي أنه تم الإعلان عن مسابقة لشغل وظيفة مدير مستشفى نجع حمادي العام، وتقدم لشغل الوظيفة مرشحة واحدة فقط، وتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمة، بحضور أعضاء اللجنة، للتعرف على الإنجازات التي حققتها والمؤهلات الحاصلة عليها ومدى إلمامها بالقواعد العامة للحاسب الآلي وكذلك تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترحات التطويرية للنهوض بمستوى الخدمات في المستشفى التي قد تتولى إدارتها، مضيفا أنه تم توجيه عدد من الأسئلة للمتقدمة لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديها ومعرفة قدرتها على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات.

ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي

وأكد محافظ قنا أننا نستهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.