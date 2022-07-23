علامات الإصابة بمرض جدري القرود وطرق الوقاية.. طبيب يوضح

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن أول ظهور لمرض جدري القرود كان في غرب وجنوب إفريقيا، ويتواجد في البلاد التي يكثر فيها العلاقات الجنسية غير الشرعية بين الشباب المثليين وكذلك للفتيات، وبين القرود نفسها خاصة في البلاد التي تمتلك أعدادا كبيرة من القرود، وطريقة العدوى تكون من خلال الجهاز التنفسي أو التلامس.

الأعراض الأساسية للتأكد من إصابة الفرد بمرض جدرى القرود

وأضاف «الجارحي» لـ«الوطن»، أن أهم الأعراض التي تؤكد إصابة الفرد بمرض جدري القرود هي حدوث صداع حاد وارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان، وآلام حادة في الجسم، ومنها عدم القدرة على المشي.

وأوضح أن العلامة الهامة التي تؤكد إصابة الفرد بمرض جدري القرود، هي أنه بعد 3 أو 4 أيام يظهر تورم في الغدد اللمفاوية وتكون موجودة عند الرقبة أو تحت الإبط، وعند تورمها يحدث التهابات شديدة وضخامة في الأماكن التي بها الغدد اللمفاوية، وهو شيء يسهل على الجميع ملاحظته، ثم يظهر طفح الجلد في الجسم، مؤكداً أنه طالما ظهر الطفح الجلدي في الجسد يحتم علينا تأكيد إصابة الشخص بجدري القرود.

عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود حول العالم

وتابع «الجارحي» أن عدد الحالات المصابة حول العالم لم تتعد 250 حالة، مشيراً أنه إلى الآن لم تظهر حالة واحدة في مصر، لافتاً أنه إذا أردنا تقليل حدته فعلينا اتباع العزل المنزلي وارتداء الكمامات واستخدام الكحول في أي شيء يتم لمسه من قبل المصاب.

طريقة العدوى لمرض جدري القرود

وأكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن طريقة العدوى تكون من الحيوان للإنسان أو من التلاصق المستر بين إنسان وآخر، ويظهر في منطقة البطن ومنطقة القدمين واليدين والأعضاء التناسلية، ويشعر المريض بآلام شديدة في جسمه حتى أنه أحياناً لا يقدر على ارتداء ملابسه من شدة الآلام، وهو مشابه تماماً للجدري المائي.