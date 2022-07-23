اختبارات القدرات بكليات التربية الموسيقية 2022.. تعرف على الخطوات والضوابط

قال الدكتور أيمن عطية وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إن كلية التربية الموسيقية من الكليات التى يلزم للالتحاق بها أداء امتحانات القدرات بنجاح، والتى تحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن كلية التربية الموسيقية من الكليات التى يتم الاقبال عليها بشكل كبير، وذلك لميل بعض الطلاب إلى حب الموسيقية وتعلمها وأخذها على محمل الترفيه.

3 اختبارات قدرات بـ التربية الموسيقية

وأضاف «عطية»لـ«الوطن» أن امتحانات القدرات بكليات التربية الموسيقية تمر بثلاث اختبارات وهي على شقين:

الشق الأول: الجانب العملى ويشمل 3 إختبارات هي:

1-جانب الغناء حر: ويكون ذلك فى اختبار الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية فى الغناء بسماع صوته فقط بدون أية، إيقاع وذلك لتحديد حسن صوته.

2-الجانب اللحنى: ويكون من أحد المحكمين وذلك بعزف لحن معين للطالب.

3-الجانب الإيقاعى: ويجيب كالآتى إما بنقش اللحن على الورق، أو بتصفيق الطالب على يديه.

ويكون مدة اختبار الطالب حوالى 10 دقائق.

أما عن الشق الثانى وهو الجانب النظرى فيكون على شكلين:

الشكل الأول: ضع علامة صح أو خطأ.

الشكل الثانى: الاختيار من متعدد.

ويشترط لنجاح الطالب وإلتحاقه بكلية التربية الموسيقية حصوله على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع إختبارت القدرات، كشرط أساسى لالتحاقه بها.

إجرءات احترازية لمواجهة كورونا أثناء الاختبارات

وأكدت الدكتورة إبتسام مكرم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الكلية تتخذ كافة الإجرءات الاحترازية منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، حيث تقوم الكلية بتعقيم قاعات اختبارت القدرات والقاعات المخصصة لأداء المحاضرات، والتباعد الاجتماعى بين الطلاب، وإرتداء الكمامة عند الدخول إلى الكلية.

وأشارت وكيلة الكلية إلى أنه عند الدخول للكلية يتم قياس درجة الحرارة سواء للطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، وإذا أثبت إرتفاع درجة الحرارة لحالة ما يتم التصرف معها على حالتين: إما أن تؤجل الكليه له الاختبار فى وقت آخر وإما أن يتم عزله فى غرفه ويكون بمفرده لأداء امتحان القدرات.