كليات تشترط إجراء اختبارات القدرات في جامعة المنصورة ورابط التسجيل

بدأت جامعة المنصورة في الاستعداد لقبول الطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة 2022 وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن مواعيد اختبارات القدرات المؤهلة للدخول لعدد من كليات الجامعات، والتي لا تقبل الطلاب بها إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات، وتبدا بالتقديم علي الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 وحتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات بجامعة المنصورة

وأعلنت إدارة شئون الدراسة بمكتب التنسيق الإلكتروني بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب في جامعة المنصورة، في بيان صحفي، عن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2022 وهي كليات: «الفنون الجميلة فتون وعمارة - التمريض - المعهد الفني للتمريض - التربية الرياضية - التربية النوعية الفنية - الموسيقية - المسرح التربوي» تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

طريقة التسجيل لإجراء اختيارات القدرات

ويستطيع الطالب الحاصل علي الثانوية العامة 2022 الدخول علي الموقع الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg ومن خلال الرقم القومي ورقم الجلوس في الثانوية العامة اختيار الكلية التي يرغب عمل اختبارات القدرات بها وتحديد الموعد والتعرف علي مكان الاختبار علي أن يقوم بطباعة إيصال اختبارات القدرات لأخذها معه في الموعد المحدد لله الاختبار.

ويحتاج الطالب لأداء هذه الاختبارات أن يكون معه رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه وكذلك صورة شخصية، لكل اختبار من الاختبارات.