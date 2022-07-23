رفع كفاءة وتطوير الممشى السياحي بسفاجا بتكلفة 3 ملايين جنيه

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أعمال تطوير الممشى السياحي القديم بمنطقة الكيلو 8، لمتابعة الموقف التنفيذي لعملية رفع كفاءته وتطويره، حيث يجري رفع كفاءة الممشى السياحي بتكلفة 3 ملايين جنيه، على مدار 4 شهور، ومن المتوقع أن يتم التسليم والانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر سبتمبر المقبل، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تطوير ممشى سفاجا بطول 250 متراً

وشدد رئيس مدينة سفاجا على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لخدمة المواطنين والسياح، حيث يجري تنفيذ أعمال تطوير الممشى بعرض 12 متراً، وبطول 250 متراً، وتشمل إنشاء أرضيات من الانترلوك والرخام، بالإضافة إلى عمل كراسي على طول الممشى من السيراميك، فضلاً عن إنشاء عدد من المظلات الخرسانية، وعدد من منافذ البيع والخدمات للمواطنين، سوف يتم طرحها للانتفاع بالمزاد العلني.

الانتهاء من تطوير الممشى لافتتاحه قريباً

ووجه رئيس مدينة سفاجا، المهندس كارم حضاري، كلاً من القائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية، والمهندس يحيى عبدالغني، مدير قسم المشروعات، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الممشى، حتى يتم افتتاحه في القريب العاجل، لخدمة أهالي المدينة، وتركيب أعمد ديكورية في كامل الشارع بطول 1000 متر، وتزيين الممشى بالمساحات الخضراء.