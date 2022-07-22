حوافز جديدة لزيارة المناطق الأثرية في الأقصر.. بينها تخفيضات 50%

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد بمحافظة الأقصر، إنّ يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، كان يوما مهما في السياحة بالمحافظة، حيث شرفت المحافظة بحضور الرئيس السيسي حفل افتتاح طريق الكباش، وقرر رئيس الجمهورية تحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح.

وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المحافظة لديها بنية تحتية ربطتها بجميع محافظات مصر، وهو ما قفز بجودة الطرق وأصبحت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في جودة الطرق والـ 16 على مستوى العالم».

اكتشافات أثرية مذهلة

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد بـ محافظة الأقصر، أن الدولة كان لديها مجموعة اكتشافات رائعة متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، حيث أربكت هذه الاكتشافات العالم لأنها لم تكن متوقعة بسبب ما أضافته للتراث العالمي، ثم مجموعة ترميمات تمت بمعابد مصرية قديمة لم تحدث في التاريخ.

حوافز الدولة المصرية لتنشيط السياحة

وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد بمحافظة الأقصر، أن الدولة المصرية أتاحت مجموعة من الحوافز تمثلت في التخفيضات، بواقع 50% لزيارة كل المناطق الأثرية، بالإضافة إلى الدعاية والاهتمام الذي أولته الدولة المصرية للسياح، وكل ذلك أدى إلى تحسين معدلات السياحة الثقافية، ثم أصبحت السياحة الداخلية رئة وعنصرا مهما جدا يجب الاهتمام به.

طائرات الشارتر

وأشار، إلى أن الأقصر تستقبل 4 طائرات شارتر من إسبانيا، وسيزداد هذا العدد ليصل إلى 6 طائرات، بالإضافة إلى رحلات من فرنسا وإيطاليا، وهو ما يمثل نقلة ودلالة مهمة جدا على أنّ الدولة عندما وضعت السياحة على رأس أولوياتها حدث هذا التغير.