أقسام كلية التربية النوعية ببنها.. بعضها يحتاج لاختبارات قدرات

تعد كلية التربية النوعية جامعة بنها من الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات في بعض أقسامها ضمن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات ومن بينها أقسام التربية الفنية والموسيقية بنوعية بنها.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية التربية النوعية جامعة بنها التي تشترط إختبارات القدرات والتي لا تشترط اختبارات في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة

أقسام كلية التربية النوعية ببنها

تضم كلية التربية النوعية جامعة بنها عددا من الأقسام العلمية والدراسية هي:

قسم تكنولوجيا التعليم ويشتمل على المجالات التالية الأجهزة والمواد التعليمية والمكتبات المدرسية وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي.

قسم التربية الموسيقية ويشتمل على المجالات التالية النظريات والتأليف والموسيقي العربية والصولفيج والإيقاع الحركي والارتجال الموسيقي والآلات التربوية والأداء بيانو وآلات أوركسترالية وغناء عالمي ويحتاج القسم اختبارات قدرات.

قسم التربية الفنية يشتمل على المجالات التالية الرسم والتصوير والتصميم والزخرفة والنحت والخزف والأشغال الفنية والشعبية والطباعة والنسيج والمعادن والحلي ويحتاج الالتحاق بالقسم اجتياز اختبارات القدرات.

قسم الاقتصاد المنزلي ويشتمل على المجالات التالية التغذية وعلوم الأطعمة والنسيج والملابس وإدارة المنزل والمواد التخصصية المساعدة في مجال الاقتصاد المنزلي.

قسم رياض الأطفال ويضم المجالات التالية الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية والمسرحية للطفل.

قسم الإعلام التربوي ويضم الصحافة المدرسية والإذاعة والتلفزيون التعليمي والمسرح التربوي والعلاقات العامة والإعلان في التربية والتعليم.

قسم العلوم التربوية والنفسية ويضم علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس والصحة النفسية وأصول التربية والإدارة التعليمية.

رسالة وأهداف كلية التربية النوعية

وحددت كلية التربية النوعية ببنها الأهداف والرسالة الخاصة بالكلية كالتالي:

الأهداف: هدف كلية التربية النوعية جامعة بنها إعداد المعلمين والأخصائيين من التخصصات النوعية المختلفة لمراحل التعليم قبل الجامعي في ضوء حاجات المجتمع من المخرجات التعليمية والتربوية.