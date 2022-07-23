دراسة مثيرة للجدل حول ارتفاع خطر الإصابة بالسكري لدى مرضى كورونا.. أستاذ فيروسات يوضح

في دراسة مثيرة للجدل أجرتها «كلية كينجز لندن» بالمملكة المتحدة، تبين أن خطر الإصابة بمرض السكري ارتفع بنسبة 80% لدى مرضى كوفيد-19، بالإضافة إلى زيادة نسبة احتمالية عدم انتظام ضربات القلب والجلطات الدموية في الرئتين، وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني، وأشارت الدراسة إلى ضرورة إدراك الأطباء كيفية تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة بفيروس كورونا، من خلال نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة.

دراسة غير دقيقة علميًا

«الوطن» تواصلت مع الدكتور فايد عطية أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة، الذي أكد أن تلك الدراسة غير دقيقة علميًا، والدليل على ذلك أننا لم نرصد خلال العامين والنصف الماضيين، منذ بداية انتشار وباء كورونا، أي حالات تمت إصابتها بالسكري، ولكن ما تم رصده من خلال متابعة المرضى هو شدة مضاعفات كورونا على المرضى المصابين بالأساس بالسكر: «الكورونا مبتجيبش سكر.. مفيش أي سند علمي للكلام المذكور في الدراسة».

ضرورة أخذ الجرعات المعززة

وتابع الدكتور عطية، أن مضاعفات كوفيد تكون شديدة على مرضى السكر؛ بما يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم لدخول المستشفى، وربما يتطور الأمر إلى العزل الكامل بدخول العناية المركزة: «مناعة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب تكون ضعيفة، وبالتالي يكونون أكثر عرضة للإصابة»، ولذلك ينبغي اتباع الإجراءات الاحترازية وتجنب الاختلاط، بالإضافة إلى ضرورة أخذ الجرعات المعززة من اللقاح.

موجة أقل خطورة

وبالنسبة للموجة الحالية المنتشرة من فيروس كورونا، أكد أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة، أن أبرز أعراضها تتضح في آلام العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى احتقان الزور وسيلان الأنف، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة: «موجة أقل خطورة من الموجات السابقة، وبالالتزام بالعلاج تختفي الأعراض في غضون أسبوع»، وأنهى حديثه مشددًا على ضرورة تناول الجرعات المعززة حتى لا تتزايد الأعراض، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب، وكبار السن والأطفال.