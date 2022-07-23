درجات الحرارة الأيام القادمة.. تصل إلى 45 مئوية على بعض المدن

تزداد معدلات البحث عن درجات الحرارة الأيام القادمة، إذ يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حالة الطقس حتى يمكنهم اختيار أفضل الأوقات للخروج لأي سبب، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد في بيان رسمي منذ قليل، حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

ووفق خبراء الأرصاد، فإنه خلال الأسبوع الجاري وحتى الخميس المقبل، يكون الطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وأضاف بيان هيئة الأرصاد، أن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وجاءت تفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 24 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الاثنين 25 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.