درجات الحرارة تواصل الارتفاع في أوروبا.. وجفاف أشهر نهر في إيطاليا

أدى أسوأ جفاف تشهده إيطاليا منذ عقود إلى انخفاض منسوب المياه في نهر التيبر في العاصمة روما بنحو خمسة أقدام، وهي ظروف قاتلة تفاقمت بسبب موجة الحر القاتلة التي اجتاحت معظم أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 40.3 درجة مئوية، وفقًا لأرقام مكتب الأرصاد الجوية المؤقتة، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ امتدت الحرارة الشديدة على طول الطريق إلى أثينا.

وتراجعت درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين في معظم أنحاء أوروبا الغربية ، مما ساعد طواقم الإطفاء على التعامل مع الحرائق التي اندلعت في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا، وسجلت درجات حرارة قياسية في يوليو الجاري في هولندا.

اندلاع الحرائق في أثينا

وتسابق رجال الإطفاء في اليونان للسيطرة على ألسنة اللهب لمساعدة السكان المعرضين للخطر على الهروب من منازلهم في العاصمة اليونانية أثينا مع اندلاع حريق هائل من التلال في بعض الأحيان، ومع عجز رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق تركوا الأمر للسكان المحليين باستخدام الدلاء وأي شيء آخر يمكنهم حمل الماء فيه لمحاولة الدفاع عن ممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، لقى شخصين مصرعهما في حرائق غابات بمنطقة زامورا شمال غربي إسبانيا وتوقف القطارات في المنطقة بسبب حريق بالقرب من السكة الحديد، فيما توفي زوجين عجوزين أثناء محاولتهما الهروب من الحرائق في شمال البرتغال.

وأصبحت موجات الحر أكثر تواترًا وشدة وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان، وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، إن أزمة المناخ تعني أن البلاد اضطرت إلى إعادة التفكير في استعداداتها للطقس شديد الحرارة والجفاف والفيضانات.