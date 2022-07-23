تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بمصر القديمة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لعقار سقوط الفتاة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما قررت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول فتاة مصابة بنزيف داخلي وكسور بادعاء السقوط من علو، ووفاتها في أثناء اسعافها.

التحريات ترجح عدم وجود شبهة جنائية

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «زينب م ا» في العقد الثاني من العمر.

ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس، كما أن أسرتها نقلتها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.