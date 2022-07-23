العثور عل جثة شاب داخل مزرعة في الشرقية.. تعاطى جرعة مخدرات زائدة

عثر الأهالي على جثة لشاب في العشرين من عمره، ملقاة بإحدى مزارع قرية العراقي، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «أحمد . ح . ع . أ»، 20 سنة، ومقيم بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، حيث عُثر عليه جثة هامدة في الحقول الزراعية، إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة، والتي تباشر التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتحديد سبب الوفاة.

مصرع مسن صدمته سيارة في بلبيس

وفي السياق نفسه، لقي مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الإقليمي بناحية مركز بلبيس.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.