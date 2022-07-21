مصدر مقرب: سعيد الأرتيست اعتذر عن تحقيق اتحاد النقابات الفنية

استدعت اتحادات النقابات الفنية، اليوم، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وأحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، وذلك للتحقيق معهما بسبب المشادة التي حدثت بينهما، على هامش المؤتمر الصحفي التي أقامته النقابة للصلح بين "شاكوش" و"الأرتيست".

سعيد الأرتيست موجود بالإسكندرية

وقال مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، لم يكن يعلم بمعياد التحقيق، وتفاجأ بموعده عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وهو حاليا بالأوبرا بمدينة الإسكندرية.

وأضاف المصدر أن سعيد الأرتيست اتصل باتحادات النقابات الفنية، وقدم الاعتذار على موعد اليوم، لأنه لم يكن يعلم به، ويجرى تحديد موعد آخر للتحقيق.

وأشار إلى أن سعيد الأرتيست هو من طلب تحقيقا عاجلا من قبل اتحادات النقابات الفنية، وذلك لإيضاح وجهة نظره فيما حدث داخل المؤتمر الصحفي الذي أقامته النقابة للصلح بينه وبين "شاكوش".

موعد تحقيق نقابة الاتحادات الفنية

وفي سياق آخر، أكد المايسترو أحمد رمضان، أنه جرى استدعاؤه للتحقيق رفقة سعيد الأرتيست في اتحاد النقابات الفنية بعد أن أرسل خطابًا لنقابة المهن الموسيقية بشأن حضورهم اليوم الخميس، لمقر الاتحاد للتحقيق.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه يتوجه حاليا من منزله لمقر الاتحاد من أجل المثول للتحقيق، والإدلاء بتصريحاته في أي أمر يخص النقابة أو الاتحاد، موضحًا: «حضور سعيد الأرتيست أمر لا يخصني، فأنا أحترم قرار اتحاد النقابات الفنية، وفي الطريق للمثول أمام الاتحاد».