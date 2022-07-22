«النقابات الفنية» يحقق مع سعيد الأرتيست بمقر الاتحاد الأحد

قرر اتحاد النقابات الفنية، التحقيق مع العازف سعيد الأرتيست، الأحد المقبل، بمقر الاتحاد بالقاهرة، بالاتفاق معه، بعد أن اعتذر عن الحضور لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين له بموعد التحقيق.

الاتحاد حقق مع أحمد رمضان في مشادته مع الأرتيست

وكشف مصدر لـ«الوطن»، عن تحقيق الاتحاد مع المايسترو أحمد رمضان، والسماع لأقواله في المشادة التي حدثت بينه وبين سعيد الأرتيست، وأرفق الفيديوهات الخاصة بالمشادة.

وأوضح المصدر، أن سعيد الأرتيست كان اتصل باتحادات النقابات الفنية، وقدم الاعتذار على موعد إجراء التحقيق أمس، وطلب تأجيله، لأنه لم يكن يعلم به، ويجرى تحديد موعد آخر للتحقيق.

وأشار إلى أن سعيد الأرتيست، هو من طلب تحقيقا عاجلا من قبل اتحادات النقابات الفنية، وذلك لإيضاح وجهة نظره فيما حدث داخل المؤتمر الصحفي الذي أقامته النقابة للصلح بينه وبين «شاكوش».

تأجيل التحقيق مع الأرتيست بسبب اعتذاره

يذكر ان تلك المشادة، كانت حدثت بسبب رفض سعيد الأرتيست والإيقاعيين، عودة حسن شاكوش للغناء من جديد، وإعطاؤه كارنيه النقابة، وإثرها تقدم الفنان هاني شاكر باستقالته من النقابة.

يذكر أن اتحاد النقابات الفنية، حدد موعد فتح باب الترشح على منصب النقيب مع منتصف الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من الإجازات الرسمية.