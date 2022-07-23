إصابة طفل صدمته سيارة ملاكي وفرت هاربة في العدوة بالمنيا

دهست سيارة ملاكي مجهولة طفلا عمره 7 سنوات، في إحدى القرى بمركز العدوة أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وفر قائدها هاربا، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديده وضبطه، فيما تم نقل الطفل مصابا بكدمات وجروح إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

الحادث وقع بشارع داخل قرية البسقلون بالعدوة

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من قسم شرطة مركز العدوة، يتضمن إصابة طفل عمره 7 سنوات في حادث سيارة ملاكي بقرية البسقلون.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفل «محمد أسامة»، 7 سنوات، في أحد شوارع قرية البسلقون غرب مركز العدوة، وأثناء عبوره للطريق صدمته سيارة ملاكي ثم فر قائدها هاربا، وأسفر الحادث عن إصابته بجروح وكدمات، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

تكثيف جهود البحث لضبط السيارة الهاربة

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتحري وتحديد وضبط قائد السيارة الهارب، والتحفظ على المركبة تحت تصرفها.