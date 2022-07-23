إصابة 5 عمال في سقوط غرفة صرف صحي بترعة الرياينة غرب الأقصر «صور»

أصيب 5 عمال، منذ قليل، في سقوط غرفة صرف صحي تحت الإنشاء أثناء العمل فيها بترعة قرية الرياينة غرب الأقصر بجوار كوبري الفتاحية بنجع البشارات، وتم نقل المصابين لمستشفى حورس بأرمنت.

سقوط الغرفة بالترعة

وقال فوزي عامر، أحد شهود العيان، إنه أثناء عمل مجموعة من العاملين بالصرف الصحي بالقرية، سقطت غرفة الصرف الصحي بطول حوالي 10 أمتار في الترعة أثناء عمل العاملين فيها، مما أدى إلى إصابة 5 عمال، وتم إجراء عمليات بحث في الترعة للبحث عن آخرين ربما يكون قد سقطوا أيضا.

الغرفة كان بها ميل في الأساس

وأضاف «عامر»، إن الغرفة كان بها ميول في الأساس، فضلا عن وجودها بجوار الترعة وأرضية رخوة تسببت في الميل ومن ثم السقوط، ولولا نجدة الأهالي للعمال لحدثت خسائر أكبر.