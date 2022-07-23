الحديدي: الزمالك لعب ماتش حلو أمام الأهلي وبكل روح رياضية بقوله مبروك

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على نجاح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد تغلبه على الأهلي 2 /1، في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من المسابقة، قائلة: «بكل روح رياضية وبحاول أكون كده وده الطبيعي ألف مبروك للزمالك، الزمالك لعب ماتش حلو جداً».

تعليق لميس الحديدي على مباراة الأهلي والزمالك

وأوضحت «الحديدي» خلال تقديمها برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» أن الأهلي لم يكن موفقا في المباراة، متابعة: «الشوط الأول مكنش الأهلي موجود تقريباً والشوط الثاني تماسك قليلا وانتهت المباراة 2 مقابل واحد».

وأكدت «الحديدي» أنه يجب أن نسأل ماذا يحدث في النادي الأهلي؟، لأنه في آخر 12 مباراة لم يفز إلا 4 مرات، وتعادل في خمسة، وخسر في ثلاثة، ليفقد 19 نقطة كاملة، «السؤال هل هذا فريق يهدف للكأس؟ الإجابة لا، بالإضافة لخسارة كأس إفريقيا من الوداد».

أسباب هزيمة الأهلي من الزمالك

وأكملت: «في مجموعة أسئلة، هل فيه حالة إجهاد ؟ ممكن لأن مصر كروياً ليس لها أجندة واضحة، بنلعب 3 بطولات في نفس الوقت الدوري والرابطة وكأس قديم، عامل نوع من الإجهاد «الكومبو» بخلاف كأس العالم وإفريقيا وبالتالي نحتاج لأجندة واضحة».

وتابعت «الحديدي» في تعليقها على مباراة الأهلي والزمالك: «بالإضافة للسابق محتاجين نعرف ماذا يجري داخل النادي الأهلي وما صلاحيات شركة الكرة؟ ومن يتعاقد مع اللاعبين؟ ومش هتكلم عن مجلس الإدارة، أنا بتكلم عن كرة القدم، من يختار المدرب؟ هل هناك خلاف بالفعل داخل مجموعة الكرة داخل النادي الأهلي؟».

وتابعت: «حالة لاعبي الأهلي لم أرها من قبل ومش عارفة اسميها إيه تكاسل ؟ إرهاق ؟ تعب ؟ مش عارفة فيه حاجة غلط ده مش النادي الأهلي، صحيح الكرة مكسب وخسارة وطبيعي يبقى في ماتش كويس وواحد وحش، لكن عندما تتكرر الأوضاع لازم نسأل».