4 محاولات إنهاء حياة بالمحافظات.. من القفز في النيل إلى صبغة الشعر

شهدت محافظات مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، إقدام عدد من الموطنين على التخلص من حياتهم بطرق مختلفة، كان من بينها تخلص شاب من حياته في المنوفية بسبب أزمة عائلية، كما تخلص شاب من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بدمياط، كما حاولت ممرضة التخلص من حياتها بتناول صبغة شعر سامة في محافظة قنا، فيما قفز شاب في نهر النيل في دمياط وهي الحالة الثانية في يوم واحد.

شاب يتخلص من حياته بحبة الغلة في المنوفية

واستقبلت مستشفى أشمون العام بالمنوفية، شاب يدعي «م.ج» 19 عاما، تخلص من حياته بتناوله «حبة الغلة» السامة، نتيحة خلافات عائلية، وحاول الأطباء إنقاذ حياته ولكن دون جدوى، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهه جنائية وأكدوا وجود مشاكل عائلية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي صرحت بدفن الجثة.

شابان يتخلصان من حياتهما قفزا في المياه بدمياط

وشهدت محافظة دمياط، تخلص شابين من حياتهما بالقفز في مياه النيل، حيث نجح الإنقاذ النهري في مديرية أمن دمياط في انتشال جثة شاب في العقد الرابع من عمره، وأكد شهود عيان أن الشاب صعد أعلى سور كورنيش النيل وألقى بنفسه في المياه، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج الجثة بعد ساعتين، وتم إخطار مدير أمن دمياط وجهات التحقيق بالواقعة.

كما تخلص شاب من حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري دمياط المعدني بمحافظة دمياط، وترك خلفه متعلقاته الشخصية، وتمكن الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وتم إخطار جهات التحقيق، ولم يتبين الدوافع وراء ارتكاب الشخص الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ممرضة تحاول التخلص من حياتها بصبغة شعر في قنا

وشهدت محافظة قنا، إقدام ممرضة تدعي «أ.أ»، 19 سنة، على محاولة التخلص من حياتها بتناول صبغة شعر سامة داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة غيبوبة، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.