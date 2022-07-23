ابنة ربة المنزل المعتدى عليها من ابنها في المنوفية: طردها وخد ورثنا

كشفت راندا الشحات، ابنة سلوى عبدالغني، ربة المنزل المعتدى عليها من قبل ابنيها في مركز قويسنا في المنوفية، تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلة «بنتعرض أنا وأمي وأخواتي لتهديد مستمر من أخويا وكان آخر تهديد لينا امبارح في أحد الجلسات العرفية وأمام أعين جميع أهالي القرية الحاضرين للجلسة، حتى أنه هددني بولادي».

راندا: أمي تعرضت للضرب والاعتداءات المتكررة

وأضافت «راندا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقيها قاما بالتعدي على والدتهما بالسب والضرب بل وصل الأمر إلى شدها من شعرها بعد مشاجرة بين والدتهم وزوجة شقيقها وتعالت الأصوات بينهما، مما أدى لسماع شقيقها المشاجرة فقام بالتعدي الأم بالضرب أمام أعين الجيران، وطردها من منزلها، وجاءت لتجلس معها في منزل زوجها.

الابنة: أشقائي أخذوا ميراث البنات والقاصر

وأوضحت أن أشقائها دائما يعتدون بالضرب على والدتهم منذ وفاة والدهم بسبب خلافات مع زوجاتهم، وأنهم كانوا يسعون لأخذ الميراث الخاص بهم وبشقيقهم القاصر في المنزل الكائن في إحدى قرى مركز قويسنا بالمنوفية، وهو ما حدث بالفعل عندما قام عمها بعمل جلسة عرفية منذ فترة وكان نصيب أشقائها الكبار أرض مساحتها 100 متر تقريبا، بينما نصيبها وأختها وشقيقها الأصغر لا يتعدى 70 متر فقط.

وتابعت، أن أشقائها قاموا بتحرير محضر ضدها وشقيقتها ووالدتها منذ فترة واتهمونا ظلما بالاعتداء على زوجة أحدهما، مشيرة أن والدتها قامت بعمل محضرين ضد أولادها الكبار، وتتمنى أن تجد حلا لمشكلتهم في أسرع وقت ممكن لعدم وقوع الضرر عليها وعلى أسرتها مرة أخرى.

الأم المعتدي عليها: ابني شدني من شعري والناس نجدوني

من ناحيتها، قالت سلوى عبدالغني ربة المنزل المعتدي عليها من أولادها، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «ابني ضربني قدام مراته وشدني من شعري من على السلم لغاية ما طلع شعري في أيده، ودايما الأهالي بيخلصوني من تحت إيده، لأنه مفتري وظالم»، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير عدد من المخاصر ضد ابنها ومن بين تلك المحاضر محضر يحمل رقم 11054 جنح قويسنا لسنة 2022.