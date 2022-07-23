اختبارات القبول في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.. والأوراق المطلوبة

تعد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية من الكليات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة بشكل مستمر، خاصة بعد انتهاء الامتحانات وقرب إعلان النتيجة، حيث يبحث الطلاب عن الحد الأدنى للتنسيق للالتحاق بالكلية، وكذلك أقسام كلية التربية الرياضية، وشروط القبول فيها، فضلا عن البحث مصاريف الكلية والأوراق المطلوبة للالتحاق بها.

اختبارات القبول في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية

وأكد حمدي وتوت، وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، أن هناك خطوات واختبارات للقدرات للقبول في الكلية، وتشمل الكشف الطبي على القلب للتأكد من كفاءة الطالب، وقياس الطول والوزن، والطول لا يقل عن 165 سم للبنين و155 سم للبنات، واستعباد من هم دون ذلك، وبعد ذلك يتم عرض الطالب على لجنة القوام للكشف عن وجود تشوهات أم لا، وبعد ذلك اختبار القدرات البدنية، وكذلك عرض الطالب على لجنة المهارات الرياضية.

وأضاف «وتوت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آخر اختبار هو المقابلة الشخصية ومراعاة مخارج الحروف عند التحدث، ومن لا تتوفر فيه كافة الشروط السابقة يعد غير لائقا، فضلا عن استحداث اختبار نظري في المعلومات الرياضية للطلاب المتقدمين، ويتم عمل الاختبارات عن طريق فريق من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.

أقسام كلية التربية الرياضية في جامعة المنوفية

وتضم كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، 10 أقسام مختلفة، وهي الإدارة الرياضية والترويج، والعلوم الحيوية والصحة الرياضية، والتدريب الرياضي وعلوم الحركة، ونظريات وتطبيقات الرياضات ألماني، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية للتربية الرياضية، والمناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، ونظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب.

كما يوجد في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، أقسام نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية، ونظريات وتطبيقات المسابقات الميدان والمضمار، ونظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية الرياضية

ويحتاج الطالب إلى عدة مستندات للقيد بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية وهي:

- أصل شهادة الميلاد

- أصل شهادة الثانوية العامة

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط

- إيصال دفع المصاريف، و«دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها

- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.