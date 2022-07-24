زوجة مدرس حدائق الأهرام المتهم بالتحرش: والدة الطفلة بتهددني

«والدة الطفلة جابت ناس ضربوه وهددتني إنها هتخلي القضية رأي عام».. بهذه الكلمات تضمنت أقوال زوجة «خالد م أ» المدرس المتهم بالتحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام، بعد أن أحيل إلى محكمة جنايات الجيزة، في القضية التي حملت رقم 18503 لسنة 2022 جنايات الهرم.

أقوال زوجة المدرس المتهم بالتحرش

وبعد الانتهاء من التحقيقات، حصلت «الوطن» على أقوال زوجة المتهم في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«مدرس حدائق الأهرام»، وجاءت كما يلي:

س: ما سبب حضورك إلى سراي النيابة؟

أنا ابقى مرات «خالد م ا»، وأنا جاية عشان أنا عاوزة أقول حاجة في القضية.

س: وما هو مدى مشاهدتك الواقعة؟

أنا مشوفتش حاجة.

س: وما الأقوال التي ترغبين في الإدلاء بها؟

أنا عاوزة أقول إن الست اللي اسمها «ميرفت ر» جابت ناس ضربوا جوزي لما كان موجود عندها في البيت يدي درس لبنتها، ولما اتصلت بجوزي لقيتها هي بترد عليا وفتحت الاسبيكر وطلعتني لايف من غير ما اعرف وبعد كدة بعتتلي وهددتني إن هي هتخلي القضية رأي عام، وفعلا نفذت التهديد وفي نفس اليوم الشرطة قبضت على جوزي بالرغم من إن هما اتصالحوا قبل كدة في القسم.

رسالة على الماسنجر

س: كيف هددتك المدعوة «ميرفت ر.ع»؟

هي بعتتلي شات بالكلام ده وأنا عملت بيه محضر في مباحث الإنترنت.

س: وما رقم ذلك المحضر؟

أنا عملت محضر رقمه 14 أحوال إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات في 2 / 5 / 2022.

س: وما وسيلة ذلك التهديد وهل كانت كتابة أم لا؟

هي بعتتلي رسالة على الشات.

س: وعلام تضمنت تلك الرسالة؟

قالتلي جوز حضرتك بجح ومريض وأنت إنسانة محترمة، واضح إنك عارفاه وخليه يلم نفسه أنا شغلي كله في الميديا والبرامج وممكن أخليها قضية رأي عام ويبقى عبرة لأمثاله خليه يلم نفسه المريض ده.

س: وكيف أرسلت سالفة الذكر تلك الرسالة؟

عن طريق الماسنجر.

س: ما هو مدى علانية تلك الرسائل وهل بإمكان الغير مشاهدتها؟

لا هي باعتتلي على الخاص.

س: ما قصد سالفة الذكر من ذلك؟

هي قصدها تهددني.