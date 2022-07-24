أقوال الشهود في اتهام مدرس بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام: لمس جسمها

اعترافات خطيرة ومهمة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم مدرس حدائق الأهرام، والتي ضبط فيها مدرس كيمياء بعد اتهام طالبة ووالدته له بالتحرش بالأولى، ومحاولة لمس أجزاء من جسدها، خلال درس خاص، وفيما يلي تنشر «الوطن» نص أقوال الشهود في الواقعة.

وقالت الشاهدة الأولى (س.م) إحدى صديقات الطالبة، إنه حال تلقيها درسا من المتهم في مسكنها فوجئت بقيامه بملامسة يدها محاولا الاقتراب من صدرها ووضع يده على ساقها مخلا بحيائها فنهرته واستغاثت بوالدتها لنجدتها.

شاهدة: حاول إمساك أجزاء من جسد الطالبة واستغاثت بأهلها

أما الشاهدة الثانية (م. ر) والدة الطالبة فقالت إنها حال تواجدها بمسكنها برفقة الشاهدة الأولى هرولت إليها الأخيرة وأخبرتها بقيام المتهم بالامساك بيدها وساقها فاستغاثت بباقي الشهود لضبطه واصطحابه لديوان القسم.

وأوضح والد الطالبة في شهادته إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته وابنته، وأبلغتاه بقيام المتهم بالتحرش بها بمسكن والدتها، فأسرع إليه فأبصرالمتهم جالسا أرضا وعدد كبير من الأشخاص حوله حتى قدوم الشرطة وتوجههم لديوان القسم.

كما قال (ع. ع) حارس العقار إنه حال تواجده بالعقار محل عمله أبصر المتهم حال دلوفه للعقار مقررا له بصعوده لشقة الشاهدة الثانية وإنه عقب مدة زمنية قامت الشاهدة الأولى بالاستغاثة به لنجدة والدتها لتشاجرها مع المتهم، وقررت له بقيام المتهم بالإمساك بساقها.