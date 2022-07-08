تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار قرب موقع «سيلع» جنوبي «نابلس»

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب موقع «سيلع» العسكري جنوبي مدينة «نابلس» الواقعة بالضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وزعم موقع «والا» الإسرائيلي، العثور على فوارغ طلقات في مكان قريب، مشيرًا إلى عملية تمشيط للمنطقة بحثاً عن المهاجمين.

دعوات فلسطينية لأداء صلاتي الفجر وجمعة عرفة في «الأقصى»

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في الاعتكاف والرباط بـ«المسجد الأقصى المبارك»، وأداء صلاتي الفجر وجمعة يوم عرفة و«عيد الأضحى المبارك»، فيما أشارت وسائل إعلام فسلطينية، إلى تواصل الاعتكاف والرباط في باحات «الأقصى» في الـ10 الأوائل من ذي الحجة، لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية فيه، واقتحامات المستوطنين.

من جانبه، بحث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتنسيق الأمني بذلك الشأن.

بدورها، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أمس الخميس، عن إغلاق معبر «جسر الكرامة» الحدودي مع الأردن بشكل كامل أمام حركة المسافرين اعتبارا من غد السبت، وسيعود للعمل كالمعتاد بدءا من صباح بعد غد الأحد.

وفي سياق متصل، قال خبراء إن نجاح زيارة الرئيس الأمريكي، منتصف يوليو الجاري إلى منطقة «الشرق الأوسط» تتوقف على قبوله بالوضع الراهن كما هو دون إحداث أي تغيرات.

دول «الشرق الأوسط» لن تتفاعل مع مطالب بايدن

ورأى الخبراء أن دول المنطقة لن تتفاعل مع مطالب جو بايدن، ولن تسمح بأي تغييرات في المنطقة كما حدث في عام 2011، وأضاف الخبراء، أن الرئيس الأمريكي، مطالب بالوضع الراهن في المنطقة دون إحداث أي تغيير وعليه القبول بالشكل الذي تبديه دول «الشرق الأوسط» في التفاعل والتعاطي مع الأزمة العالمية.

وقال الخبراء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة بالتعامل باستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية قادة منطقة «الشرق الأوسط»، وألا تغامر واشنطن بسيناريوهات أخرى يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة.

بدورها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته العاصمة السعودية «الرياض» الأسبوع المقبل.

«بايدن» سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان وولي العهد

وأوضح منسق مجلس «الأمن القومي» الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي، سيشارك في لقاء ثنائي مع خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته وولي العهد محمد بن سلمان جزء من هذا الفريق.

وأضاف كيربي، أن بلاده تواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية في مجال الصواريخ البالستية، ودعم «طهران» المستمر للإرهاب.

وسيناقش بايدن خلال الزيارة، تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، فضلا عن حضوره قمة لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية».