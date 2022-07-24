المتحدثة باسم الخارجية الروسية: القاهرة لا تنام أبدا خلال الليل

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على صور نشرتها لـ«القاهرة»، على «تليجرام»، أن المدينة المصرية التي لا تنام أبدا خلال الليل، مشيرة إلى أنف المدينة تنساب الموسيقى وتصدح الأغاني المختلفة وتُسمع أبواق السيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصل لافروف وزير الخارجية الروسي مساء أمس السبت، إلى القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثم يعقد جلسة مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وسيجتمع لافروف مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة الدولي العربية، وسيلقي المسؤول الروسي، كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

لافروف يصف مصر بالشريك رقم واحد لروسيا في القارة الأفريقية

وفي وقت سابق، أعلنت زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيقوم في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الأفريقية بينها مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مصر، بأنها الشريك رقم واحد لبلاده في قارة إفريقيا.

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن زيارة الوزير الروسي، إلى العاصمة المصرية «القاهرة»، جاءت بعد أكثر من أسبوع على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة «الشرق الأوسط»، التي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قالت وزارة الخارجية، إن مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر سيتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، لبحث التوصل لحل لملف السد الإثيوبي، موضحة في بيان على موقعها أن المسؤول الأمريكي، سيقدم دعم بلاده من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بالسد.

هامر سيجري مفاوضات مع «الاتحاد الأفريقي» حول السد الإثيوبي

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه سيجري مفاوضات أيضا مع «الاتحاد الأفريقي» الذي تجري تحت رعايته محادثات السد الإثيوبي، وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن هامر، سيستغل وجوده في «أديس أبابا» لاطلاع على مسار عملية تقديم المساعدة الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.