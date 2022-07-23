أمريكيا تدين الهجوم الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني: تعميق لأزمة الغذاء

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الهجوم الروسي على أوديسا، متهما روسيا بتعميق النقص الغذائي العالمي.

بلينكن يشكك في مصداقية روسيا بعد الهجوم على أوديسا

وقال «بلينكين» في بيان نُشر عبر «تويتر»: «تدين الولايات المتحدة بشدة هجوم روسيا على ميناء أوديسا اليوم، إنه يقوض الجهود المبذولة لتقديم الطعام للجياع، ومصداقية التزامات روسيا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس، للسماح بالصادرات الأوكرانية»، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

بلينكن يتهم روسيا بتعميق أزمة الغذاء العالمية

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الهجوم يقوض دبلوماسية الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في صياغة الاتفاق، في محاولة للتخفيف من أزمة الغذاء المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن «هذا الهجوم يلقي بظلال من الشك على مصداقية التزام روسيا باتفاق الأمس، ويقوض عمل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق العالمية». ومضى «بلينكين» في إلقاء اللوم على روسيا بسبب نقص الغذاء العالمي، وقال: «تتحمل روسيا مسؤولية تعميق أزمة الغذاء».

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

الصواريخ الروسية تضرب أوديسا

وكانت صواريخ روسية قد ضربت ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا، وبحسب وكالات الأنباء، أصيب عدة أشخاص في الهجوم.

ونفذ الهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا، بعد يوم من توقيع روسيا وأوكرانيا صفقة لتصدير الحبوب في إسطنبول.