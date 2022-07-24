قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. روشتة تخطي الفترة المتبقية 

آمال شتى وطموحات عديدة يعلقها دائماً أولياء الأمور والطلاب على «شماعة» نتيجة الثانوية العامة 2022، فبعد أن انتهت الامتحانات من المعروف أن يحصل الطلاب على فترة استراحة ذهنيا وبدنيا بعد مرور عام من الجد والاجتهاد وتعب جسدي ونفسي، لكن فترة الاستراحة الذهنية عادة ما يعكر صفوها قلق «النتيجة».

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 ستعلن في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم في منشور لها، ويمكن للطلاب الحصول عليها فور إعلانها من رابط النتيجة الذي خصصته «الوطن»، إذ يسجل الطالب بياناته الشخصية كرقم الجلوس والشعبة والمحافظة ورقم الهاتف المحمول.

نصائح مهمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

يجب على الطالب وولي أمره اجتياز الفترة التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة، ويلزمه مجموعة مهمة من النصائح عليه فقط اتباعها، ليحافظا على الهدوء النفسي من ناحية، والطموحات والأحلام من ناحية أخرى، وهو ما توضحه الدكتور دينا أبوالعلا، رئيس قسم علم النفس والاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة في السطور التالية.

فسرت «دينا» في حديثها لـ«الوطن» أسباب الضغوطات النفسية والعصبية التي يمر بها الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أولها الثقافة الراسخة لدى بعض الأسر في إلزام الطالب بالاجتهاد والتحصيل الدراسي المرتفع يوميًا دون ساعات راحة، ما يعود بالسلب عليهم أو بالأدق ينتظرون من الطالب الحصول على أعلى الدرجات، بجانب المقارنات التي تحدث بين الأسر وبعضها البعض في التحصيل الدراسي الخاص بالأبناء دون احترام الفروق الفردية بين الطلاب والتي تفرزها النتيجة.

الترفية عنصر مهم قبل إعلان النتيجة

عدم ممارسة الطالب أي وسيلة من وسائل الترفيه الخاصة به خلال الفتر، التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قد تؤثر بالسلب على الطالب، بحسب الدكتورة دينا أبوالعلا، مؤكدة أهمية ممارسة الرياضة ووسائل الترفية النفسي حتى تمكن الطالب من تأهيله لقبول النتيجة دون أي مشكلات.

وأوضحت أنّه لا بد من أن يحصل الطالب على قسط كافٍ من النوم والراحة ويبتعد عن التفكير الزائد في أي شيء يسبب له الضغوط، وتخصيص جزءٍ من وقته لممارسة أي وسيلة من وسائل الترفيه.

وطالبت أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي للطالب في كل الأوقات، وعدم صنع مقارنات بين الطلاب وبعضها البعض؛ لأن هناك فروقا فردية ومهارات ورغبات خاصة بكل طالب، مشيرة إلى أنّ الهدف الأسمى بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة هو مدى فعالية وإنتاجية الطالب في المجتمع إضافة إلى السعي في تطوير الذات نحو التخصص المرغوب من قبل الطالب.