ارتفاع طفيف في أسعار «بيتكوين» بعد شهر من الانخفاض

سجل سعر العملة الرقمية المشفرة الأشهر عالميا «بيتكوين» 22 ألفا و720 دولارا في تعاملات اليوم، مقابل 22 ألفا و600 دولار أمس، بارتفاع بلغ نحو 100 دولار، مقابل 20 ألفا و730 دولارا كمتوسط سعر في يونيو الماضي.

فيما سجل سعر عملة إيثيريوم 1606 دولارا، وسجل سعر العملة المشفرة تيثر نحو 0.999 دولار، وسجل سعر عملة يو إس دى كوين، 1 دولار، فيما سجل سعر عملة البينانس كوين 263 دولارا، بحسب موقع إنفستينج المتخصص في تداول العملات المشفرة.

مخاطر تداول العملات الرقمية المشفرة

وبحسب موقع انفستينج، فهناك بعض المخاطر حال تداول العملات الرقمية المشفرة، منها مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار في تلك العملة، حيث لا يعتبر الاستثمار في العملات المشفرة هو الأنسب لجميع المستثمرين، خاصة أنّ اسعار العملات الرقمية متقلب جدا، وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية.

وتابع التقرير الصادر عبر موقع إنفستمنتج، أنّ كل من يرغب في الاستثمار بالعملات الرقمية، وقبل اتخاذ هذا القرار، يجب أن يكون لديه العلم والداريه الكافية والكاملة بشأن مخاطر هذا الاستثمار، والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في الأهداف الاستثمارية، وأن يكون لدى المستثمر مستوى كبير من الخبرة، والرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.

ما هي العملات الرقمية المشفرة؟

يذكر أنّ العملات الرقمية الافتراضية المشفرة، لا يوجد لها وجود حقيقي بأصول على أرض الواقع، حيث يتم تعدين العملات عبر ملايين الأجهزة حول العالم، ويحتاج التعدين إلى أجهزة كمبيوتر ذو قدرات خارقة، إضافة الى احتياجها الشديد لكميات ضخمة من التيار الكهربي لتشغيل تلك الأجهزة، ويجري تداول العملات المشفرة عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا سلطة مركزية.