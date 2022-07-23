سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية.. يتخطى 6 جنيهات

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية، من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية ومنها «جوجل» حيث يفضل الكثيرين شراؤها لتربيتها بالمنازل أو للراغبين في عمل مشروع صغير مناسب.

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة «الوطن» في إطار حرصها على الإجابة على تساؤلات القراء، نقدم سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى، فضلا عن أسعار الدواجن في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية

واستقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، حيث سجل الواحد عمر يوم واحد بسعر 4.5 إلى 6.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق

وجاء سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه، بينما استقر سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه، وجاء سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، وسجل سعر كتكوت فيومي فرز أول بسعر 5.5 جنيه.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

واستقرت مشتقات الدواجن البيضاء في السوق المحلي، والمحلات التجارية الكبرى، وجاءت الأسعار وفق الموقع الالكتروني لتلك المواقع، حيث سجل سعر طبق الكيلو من البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها، بينما تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت ليتراوح بين 74 و84 جنيهًا لوزن 1 كيلو جرام، بينما سجل طبق الأجنحة بسعر يتراوح ما بين 35 إلي 40 جنيهًا، ووصل سعر طبق الأوراك اليوم وزن كيلو جرام ما بين بين 55 و65 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت بين 45 و50 جنيهًا، وجاء سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.