إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس الواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي، ونُقل المصابون عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج داخل مستشفى بلطيم النموذجي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأُخطرت جهات التحقيق بالحادث.

انقلاب سيارة قرب برج البرلس

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على مقربة من كوبري برج البرلس الواقع على رافد الطريق الدولي.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتلقي العلاج داخل مستشفى بلطيم النموذجي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

حادثا تصادم خلال يومين

وشهد الطريق الدولي خلال مطلع هذا الأسبوع حادثين متفرقين ، حيث لقي 4 طلاب مصرعهم إثر تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى بمدخل مصيف بلطيم الواقع علي الطريق الدولي الساحلي.

كما شهد رافد الطريق الدولي حادث آخر لانقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات، ونُقلوا لمستشفى كفر الشيخ العام بمدينة كفر الشيخ لتلقي العلاج.