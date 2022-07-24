تصحيح الثانوية العامة 2022.. «سيستم» إلكتروني دون تدخل بشري.. والتلاعب بالنتيجة مستحيل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تصحيح الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أنّ أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، وأنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

تصحيح الثانوية العامة 2022

وقال وزير التعليم لـ«الوطن»، إنّ أعمال تصحيح الثانوية العامة 2022 مستمرة ولم تنته بعد، لافتا إلى أنّ أعمال التصحيح تتم على قدم وساق، حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأعمال تقدير درجات طلاب الثانوية العامة، ستتم بشكل إلكتروني أيضا.

تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 خرافات

وأوضح شوقي، أنّ أعمال تصحيح الثانوية العامة 2022 تتم بشكل منضبط، لمنع حدوث أي أخطاء، مؤكدا أنّ من الحديث عن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 خرافات لا أساس لها من الصحة، وأنّه لا يمكن التلاعب بنتيجة الثانوية العامة، وجميع حالات الغش التي تم ضبطها خلال امتحانات الثانوية العامة والبالغة 71 حالة غش، تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.

707 آلاف و992 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022

يذكر أنّ نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة 2022، أدوا امتحاناتهم داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية، علاوة على عدم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.