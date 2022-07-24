مدير مبادرة «مشروعك» بالبحيرة: نهتم بالشباب والمرأة ونوفر فرص عمل

قال أكرم مكرم المدير التنفيذي لمبادرة «مشروعك» بمحافظة البحيرة، إنَّ المشروع بدأ بتوجيهات رئيس الجمهورية في عام 2015 بهدف الاهتمام بالشباب والمرأة وتوفير فرص عمل غير نمطية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومن أبرز المشروعات هي الثروة الحيوانية ومزارع الدواجن وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومشاغل الملابس ومعامل الألبان.

تمويل مشروعات جديدة وقائمة

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذا المشروع يمول مشروعات جديدة وقائمة، في حالة المشروعات الجديدة يبدأ التمويل من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ويكون السداد على 3 سنوات، وبالنسبة للمشروعات القائمة فإن التمويل، ويبدأ من 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه والسداد بعد 5 سنوات بفائدة 5% فقط».

قيمة تمويل المشروعات

وتابع أنَّ قيمة تمويل المشروع ترجع إلى سياسة البنك الائتمانية، إذ يحدد البنك مدى دورة رأس المال، وما إذا كان موجودًا في الريف أو المدينة يختلف دورة رأس المال فيه، لافتًا إلى أنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق التنمية في الدولة.

وأكّد أنَّ المبادرة تطرح الأفكار وتساعد على تنفيذها، كما تموّل أفكار المشروعات التي تعرض عليها، حيث يمتلك بعض المستثمرين الصغار أفكارا عن مشروعاتهم ويحاولون زيادة رأس المال الخاص بهم، مشددًا على أنَّ المشروعات القائمة هي الأكثر نجاحًا بفائدة 5% فقط.