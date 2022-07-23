تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية.. أقسام الحاسبات والذكاء الاصطناعي

مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامه يبحث الطلاب عن تنسيق الجامعات 2022 وتتزايد عمليات البحث عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها للتعرف علي أقسام الكلية المختلفة والمستقبلي العلمي والمهني لخريجي الكلية وارتباط اقسامها بسوق العمل الخارجي.

«الوطن» تستعرض اقسام كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.

أقسام الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها

تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها عددا من الأقسام الدراسية والعلمية هي:

قسم علوم الحاسب

قسم نظم المعلومات

قسم الذكاء الاصطناعي

قسم الحسابات العلمية

وللحصول علي كافة المعلومات الخاصة بالالتحاق بأقسام الكلية والمستقبلي العلمي وشروط القبول من هنـــــــــــــــا

رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها

وتحرص كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي على أن تقوم بدور ريادي في خدمة الطلاب والبحث العلمي والدراسات العليا وكذلك في خدمة المجتمع الخارجي وفيما يخص الطلاب.

وتقدم الكلية برامج متنوعة لطلاب البكالوريوس وكذلك فرص تدريبية متميزة بالشراكة مع كبرى الشركات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، كما تشجع الكلية مختلف الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والفنية والرياضية من خلال اتحاد الطلاب والأسر والمبادرات الطلابية.

وتنتهج الكلية سياسة الباب المفتوح في التعامل مع شكاوى ومقترحات الطلاب، لتحقيق أقصى استفادة من فترة الدراسة في ظل الإمكانات المادية والبشرية للكلية المتميزة ليكونوا سفراء متميزين لكليتكم.