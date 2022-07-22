محافظ أسوان: 65 ألف مواطن استفادوا من مشروع تحسين مياه الشرب.. «فيديو»

علق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على افتتاح مشروع تحسين مياه الشرب الذي يخدم 65 ألف مواطن، موضحًا: «هذا المشروع موَّلته الوكالة السويسرية للتنمية الدولية وبدأت منذ عام 2018 وافتتحت أول أمس، حيث تختار الوكالة أكثر الأماكن احتياجا للمياه، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على هذه المناطق».

صعوبات مشروعات الشرب في أسوان

وأضاف عطية في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «هناك مشكلات، منها أنّ طبيعة الأرض في المحافظة ليست مستوية بشكل كامل، إذ أنّ هناك تضاريس وأراضٍ صخرية، ولو دشننا هذه المشروعات في أراضٍ أخرى لاستغرقت وقتا أقل».

وتابع محافظ أسوان: «البيوت هنا على أماكن مرتفعة قد تفوق سطح الأرض بنحو 150 مترا، وبالتالي فإن إيجاد روافع لتوصيل المياه إلى هذه الأماكن فإننا نجد صعوبة»، مشددًا على أن الدولة المصرية تحل مشكلات عميقة في السنوات الأخيرة بأسلوب المشرط الجراحي.

عمل مميز من الوكالة السويسرية

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العمل الذي تمّ في الفترة الماضية من قبل الوكالة السويسرية كان مميزا للغاية وأتاح لأهالي شرق أسوان مياه شرب نقية دون أن يتدخل فيها عوامل بشرية، موضحًا: «بالنسبة للمواطنين المستفيدين من هذا المشروع، فقد كانوا يمشون نحو 500 متر حتى يحصل على المياه ويحملها ويصعد بها إلى بيته، وكان ذلك شيئا مزعجا، حيث كان يتسبب في تضييع الوقت والمجهود للحصول على المياه».