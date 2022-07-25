حظك اليوم برج الثور الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، من المعروف عنه تميزه بالأشياء التي تجعل منه من الشخصيات الواثقة من نفسها، ومحل ثقة كبيرة بالنسبة للمحيطين به، كما أنه من الشخصيات المحبة للعناد وللامتلاك للمحيطين بهم اجتماعيا وأسريا، وهذا ما يزيد من حدة العصبية والغضب السريع لديه.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا لخبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر سيكون اليوم بمنزلك الثاني وعليك مولود برج الثور بالحذر، وأن تقوم بدارسة كل خطواتك وقراراتك بشكل جيد، وأيضا احرص على تحليل كافة الأمور قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار هام، حيث أنه من المهم لك أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت حركة الأفلاك اليوم الأثنين، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الثور، حيث تطالبك الأفلاك بالصبر والتروي وعدم التسرع، نظرا لوجود كلا من لشمس وعطارد وبشكل معكوس في محور برجك، لهذا تطالبك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة الحرص والتروي في علاقاتك مع الأحباب والأصدقاء، وأن تعتني بأقوالك أمامهم، حتى لا تتعرض لأي خسائر على الصعيد الاجتماعي.