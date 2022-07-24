تنسيق الجامعات 2022: تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات خلال ساعات

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على تنسيق القبول 2022، الاستعداد لاختبارات القدرات 2022، لافتاً إلى أنه بدءاً من غداً الاثنين سيتمّ إتاحة تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات 2022 وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2022، لافتًا إلى أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا بالكليات، مبينا أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال تنسيق القبول 2022 واختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2022: تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات متاح رسميا غدا

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لا توجد أي جهة أو موقع إلكتروني بخلاف موقع التنسيق لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022 المتاح عبر موقع التنسيق الموجود على بوابة الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2022، سيتمّ إتاحة تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات تجريبياً عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الساعات المقبلة.

تسجيل الرغبات

وفي السياق ذاته تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة عربي السيد كشك لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022 المتقدمين لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يبدأ التسجيل في الفترة من الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو 2022 وحتى السبت الموافق 6 أغسطس 2022، جهزت الكلية أماكن لاستقبال الطلاب قبل موعد الاختبار، فضلًا عن إعداد عروض وبروشورات تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وأهميتها لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن إعداد فيديو توضيحي عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة.

وأوضح عربي السيد كشك استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، التي تستهدف قياس المهارات المعرفية والتطبيقية التى تؤهل الطالب علميًا وعمليًا للالتحاق بالجامعة.

وأكّد ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة كل أفراد المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أنَّه تمّ تشكيل لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل ما يتعلق باختبارات القدرات، وحل أي مشكلات تطرأ أمام الطلاب.