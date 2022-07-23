رابط التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، رابط التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختيارات القدرات 2022 وفتحه أمام الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القبول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أنهت عدد من الكليات بمختلف الجامعات استعداداتها لاختبارات القدرات وفقا للضوابط والمعايير التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

رابط التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختيارات القدرات 2022

وأكد عدد من عمداء الكليات، الاستعداد التام لتنسيق الجامعات 2022 والاستعداد لاختبارات القدرات 2022، موضحين أن الجامعات تبدأ في استقبال الطلاب وفقا للجداول الزمنية التي يتم الكشف عنها في هذا الشأن، وذلك خلال 48 ساعة من تسجيل الطلاب عبر رابط التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختيارات القدرات 2022 المتاح عبر بواية الحكومة المصرية، مؤكدين أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الكليات 2022

وأكد الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، الاستعداد التام لاختبارات القدرات 2022 بمختلف القاعات وصالات الألعاب الرياضية، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مشيراً إلى أن الاختبارات ستكون يومياً مع توفير كل المستلزمات والأدوات اللازمة للاختبارات.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.