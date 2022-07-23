«تجنبوا فتح الشبابيك أثناء تشغيل التكييفات».. نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

قدم الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، عدة نصائح لتجنب زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء، موضحًا: «يجب أن نتابع عداد الكهرباء بشكل مستمر، وألا ننظر إلى المبلغ المطلوب سداده فقط، فالفاتورة يكون فيها القراءة السابقة والقراءة الحالية».

ضرورة النظر في أسباب زيادة الاستهلاك

وأضاف سلماوي في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «إذا كان لدينا الكارت، يجب أن نتأمل في استهلاكنا ومعرفة مسببات زيادة الاستهلاك، وهناك إجراءات عديمة التكلفة، منها عدم ترك الأضواء مضاءة في الغرف الشاغرة وكذلك التكييف والشبابيك يجب أن تكون محكمة الإغلاق حتى لا تؤثر على المكيفات».

وتابع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق: «يجب ضبط درجة حرارة التكييف على درجة الحرارة ما بين 23 و25 درجة، وبالنسبة إلى الثلاجة، يجب ألا نزيد فترة فتح الثلاجة حتى لا يزداد استهلاك الكهرباء».

الطريقة المثلى لتشغيل الغسالة

وأشار إلى أنّه يمكن تشغيل الغسالة دورة على نصف تحميل أو ربع تحميل لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والمسحوق، كما لا يجب ملء كاتل الشاي رغم أن الشخص سيستهلك كمية قليلة من المياه.

ولفت، إلى وجود أخطاء متعلقة بشواحن الهواتف النقالة، مثل استخدام شواحن غير أصلية، وبخاصة أنها قد تتسبب في عمل حرائق، كما يجب فصل الأجهزة الكهربائية من الشحن إذا لم يكن مالكها يستخدمها في فترة زمنية قصيرة.