5 نصائح لحماية منزلك من حرائق الكهرباء.. «متكسلش وماتستهونش بحياتك»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب حوادث الصعق، الناتجة عن التيار الكهربائي، خاصة عند القيام بتغيير بعض المهمات الكهربائية بالمنازل مثل «الفيش والأسلاك».

ماذا تفعل عند خروج رائحة شياط من «الفيشة»؟

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الإجراءات التي يجب أن يفعلها المواطن عند خروج رائحة شياط من الفيشة أو سلك الكهرباء، أولها فصل الجهاز الذي حصلت فيه المشكلة، ثم فصل التيار الكهربائي، لافتًة إلى أنه في الغالب ينتج قبلها رائحة حريق أو «شياط» ناتجة عن احتراق السلك أو الفيشة.

كيف تحافظ على منزلك من حوادث الكهرباء؟

وقدمت الشركة القابضة، 5 نصائح يجب أن يتبعها المواطن لكي يكون المنزل اَمنًا من الحوادث الكهربائية للحفاظ على سلامة الأسرة، وهي عدم تمرير تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد، حتى لا تتسبب في حريق، تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد، إضافة إلى وضع أغطية السلامة على جميع المقابس «بريزة» التي يمكن للأطفال الوصول إليها، والتأكيد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه تم تأمينها بقواطع أرضية، وآخرها يجب أن يتم تبديل المقابس «بريزة» الجدارية التالفة.