حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن الحقوق، انتبه لها يا مولود برج العقرب، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني، لأصحاب هذا البرج الذين يتسمون بأنهم يختارون شركاء حياتهم بناءً على عدد من المعايير والأسس، ومن أهمها الشخص الذي يمتلك الكثير من الطاقة والحيوية والنشاط والتفاؤل، وينجذب للشخصيات التي تتمتع بالروح والأسلوب المرح وخفة دمه، وغير المتشائمين الذين يمتلكون نظرة إيجابية للحياة طوال الوقت وبشكل دائم.

وبحسب خبراء الأبراج، فإن هناك الكثير من المشاهير ينتموا لـ برج العقرب لعل أبرزهم منى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

واليوم الاثنين 25 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج العقرب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

مهنيا وماليا، اليوم مولود العقرب القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا لمولود برج العقرب، فرغم الضغوط إلا أن فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.