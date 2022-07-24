انطلاق امتحانات النقل «ابتدائي وإعدادي وثانوي» بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

انطلقت اليوم الأحد امتحانات النقل «إبتدائى وإعدادى، وثانوي» بقسميه الأدبى والعلمى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

وأكد قسم العلاقات العامة والأعلام بالمنطقة الأزهرية فى شمال سيناء فى بيان له، أن امتحانات النقل انطلقت بشكل طبيعى بمناطق شمال سيناء والمعاهد الأزهرية، وطبقا لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمنطقة الأزهرية، تم تعقيم اللجان، واخذ الآحتياطات الأجرائية والوقائية والأحترازية، وتم الكشف على الممتحنيين، للوقاية من الأصابة بفيروس كورونا

وتابع البيان أن العملية العلمية للامتحانات جرت بشكل طبيعى، دون مشكلات أو تجاوزات بين المعلمين والمراقبين والممتحنيين من الطلاب.

تفقد لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية

وتفقد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، لجان معهد عمرو بن العاص، ومعهد فتيات أبو بكر الصديق، ومعهد فتيات المساعيد، ومعهد أبو بكر الصديق، بمشاركة محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وقد أشاد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية بالتنظيم الجيد للامتحانات والاحتياطات الوقائية والاحترازية بمعاهد المنطقة الأزهرية بشمال سيناء.

متابعة أعمال التصحيح والكنترول

وجرت خلال الجولة متابعة أعمال الكنترول، والعمل على تصحيح الإجابات للطلبة الممتحنيين بالمعاهد الأزهرية جميعها بشمال سيناء، والعمل على تنظيم عملية التصحيح من قبل هيئة التدريس وفريق المراقبين.