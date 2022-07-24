عاجل.. شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغًا للنائب العام ضد والد حسام حبيب

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغًا يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

بلاغ من شيرين ضد والد حسام حبيب

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: «في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا، وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب ــ بعمل بوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسب شيرين».

وأضاف بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسين حبيب: «قام المشكو في حقه بسب الشاكية بألفاظ خارجة، يُعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها».

محامي شيرين يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية

وطالب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.