محافظ الشرقية يتابع إنشاء كوبري بـ4 ملايين جنيه وتوريد القمح للشون

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري حانوت بنطاق الوحدة المحلية بحانوت بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتخفيف حدة الزحام تيسيراً على المواطنين.

الكوبري يربط قرية حانوت بالتوابع والعزب التابعة لها

أوضح المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة أولاد صقر أن الكوبري يربط قريه حانوت بالتوابع والعزب التابعه لها والذي يبلغ تكلفته 4 ملايين و350 ألف جنيه، مؤكداً مراعاة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية خلال تنفيذ الأعمال لسرعة دخول الكوبرى الخدمة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبري ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

عملية توريد القمح لصوامع وشون المحافظة

وعلى جانب آخر تأبه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير عملية توريد القمح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 6 أطنان و488 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629813 طنا و738 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 629820 طن و226 كيلو قمح.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدانا، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

مراعاة الاشتراطات اللازمة لعملية تخزين القمح

كما أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.