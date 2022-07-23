محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلاً من 230 درجة.

تعديل تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023.

وجاء ذلك تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق

أضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 25/7/2022 إلى 10/ 8 /2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.