انطلاق فعاليات ملتقى «فرصة» لتوظيف الشباب في الشرقية الثلاثاء 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنظيم الملتقى التوظيفي الأول الخاص ببرنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي»، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الملتقى يقام تحت شعار «من الحماية إلى الإنتاج» لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من برنامج «تكافل وكرامة»، بمشاركة عدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، وذلك بعد غد الثلاثاء الساعة 10 صباحاً، بنادي الربيع بمدينة الزقازيق.

تنسيق بين المحافظة ومديريتي التضامن والقوى العاملة

وأوضح محافظ الشرقية، أن الملتقى مُقام بالتنسيق بين المحافظة ومديريتي التضامن الإجتماعي والقوى العاملة، لتمكين الفئات القادرة على العمل من برنامج «تكافل وكرامة» بتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالقطاع الخاص تدر عليهم دخلاً وتحقق لهم حياه كريمة.

مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة في إطلاق المبادرة، والتي تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج «تكافل وكرامة»، والذي أطلقته الدولة لتحقيق حياه أفضل للمواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطنين في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات لهم كما تحرص على توفير الوظائف للشباب، وتذليل أي عقبات قد تعترض طريقهم في سبيل العمل على الارتقاء بالمجتمع ككل.