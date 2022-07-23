جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية لمتابعة مشروعات الرصف بفاقوس وأبو كبير

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة فاقوس، اليوم السبت، للوقوف على مستوى النظافة، والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

متابعة حركة سيارات الأجرة بموقف فاقوس

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة حركة سيارات الأجرة بموقف فاقوس، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، كما تفقد المحافظ شارع الدروس وشارع مجمع الشرطة، لمتابعه أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإطمئنان على المظهر العام والخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف طريق عبدالمنعم رياض بتكلفة 12 مليون

انتقل محافظ الشرقية لتفقد شارع عبدالمنعم رياض، المقرر رصفه بطول 1.5 كيلومتر، وبعرض 12 متراً لكل اتجاه، وبتكلفه 12 مليون جنيه، ليصدر تعليماته إلى رئيس المركز، محمد حجازي، بسرعة البدء في أعمال رصف الطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

اختتم المحافظ جولته بمركز فاقوس بتفقد طريق «فاقوس - أبو شلبي»، لمتابعة الأعمال التمهيدية اللازمة لرصف الطريق، وذلك بعدما انتهت مديرية الطرق من إجراءات الطرح والترسية على الشركة المنفذة للطريق، بدءاً من كوبري «السحارة» وصولاً إلى مفارق «أبو نصار»، حتى بوابات ري «أبو شلبي»، بطول 3 كيلومترات كمرحله أولى، وبتكلفة 6.5 مليون جنيه، للبدء في تنفيذ الأعمال بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة المقاول المسئول عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي (سوادة 1/ سوادة 2) بقرية «أبو شلبي»، التي تشهد إنشاء 3 محطات رفع صرف صحي (مشروع الميجا) بتكلفة 200 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 60% حيث تم الانتهاء من الشبكات الفرعية لخدمة الوحدة المحلية بـ«أبو شلبي» والقرى التابعة لها، وأكد على سرعة الانتهاء من القطاعات العرضية الـ6 المتبقية لمد الخطوط الأرضية لشبكة الصرف الصحي وربطها على محطة معالجة «الصوالح»، بدءاً من الوحدة المحلية بـ«سوادة» وصولاً إلى مفارق «أبو كراسيع»، وذلك لسرعة الانتهاء من إجراءات التوصيل، حتى يتسنى لمديرية الطرق البدء في أعمال الرصف.

تفقد أعمال الرصف بمركز أبو كبير

عقب ذلك توجه محافظ الشرقية إلى مركز أبو كبير، لتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق «أبو كبير - كفر صقر»، مروراً بمزلقان «المحلج»، بطول 2.5 كيلومتر، كمرحله أولى، وبعرض 8 أمتار لكل اتجاه، وبتكلفه 10 ملايين جنيه، والمُنفذ بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، مشدداً على رئيس المركز، حمدي نصر، بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد، ليدخل الطريق الخدمة الفعلية ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير، بتكلفة مبدئية 15 مليون جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقه «السوارس» ووسط البلد ومجلس المدينة، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة، والحد من حوادث القطارات، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ النفق، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعه الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين.