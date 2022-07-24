أرباحها تصل إلى 15%.. 5 بنوك تقدم أعلى عائد للشهادات الادخارية
كتب:
مارينا رؤوف
11:10 م | الأحد 24 يوليو 2022
نقود
يبحث الكثير من المواطنين المصريين في الوقت الحالي عن أفضل الطرق لحفظ أموالهم وإدخارها واستثمارها بشكل مضمون، لذلك اتجه الكثيرون إلى شهادات الادخار.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أعلى 5 بنوك عاملة في مصر طرحت شهادات ذات عائد مادي ونسبة عائد مرتفعة عن باقى البنوك الأخرى، والتي قدّرت بأعلى عائد بين البنوك الأخرى، حيث وصل العائد إلى 155%، في حين أن باق البنوك تقدّر فيها سعر العائد بـ13% فقط وأقل.
1- بنك ناصر الاجتماعي:
أعلن البنك عن طرح شهادة هي الأعلى من نسبة العائد المالي للمدخرين، حيث قدرت الشهادة الادخارية الثلاثية بعائد 15% سنويًا و14.25% ربع سنوي و14% شهريًا، ويمكن شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.
2- شهادة البنك الأهلي المصري:
تعد شهادة البنك الأهلى لمدة 3 سنوات من أعلى الشهادات من ناحية العائد، والذي يصل إلى 14% كعائد ثابت، يصرف شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
3- شهادة بنك مصر الثلاثية:
أصدر بنك مصر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاته، ويبلغ العائد الخاص بالشهادة الثلاثية 14% سنويًا يتم صرفه شهرياً.
4- شهادة البنك الأهلي الكويتي:
طرح البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات جديدة بعائد ثابت بالجنيه المصري يصل إلى 13.5% سنوياً.
5- شهادة بنك HSBC الثلاثية:
يقدم البنك لعملائه شهادة ذات عائد سنوي 13% لمدة 3 سنوات، والتي تعد أعلى فائدة على الشهادة الثلاثية، وتكون معفاة من الضريبة وكذلك تتيح إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري.