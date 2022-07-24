تقديم الثانوية العامة 2023.. خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة

تقديم الثانوية العامة 2023، من أكثر الكلمات بحثاً على «جوجل» من جانب أولياء الأموروالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وخاصة بعد إعلان عدد من المحافظات تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية «صناعي والزراعي والتجاري والفندقي» للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

تقديم الثانوية العامة 2023 علي موقع الوزارة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم لتنسيق المدارس الثانوية «عام وفني» للعام الدراسي المقبل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، علي هذا الرابط ، وفقاً للموعد المحدد من كل مديرية تعليمية.

وحددت وزارة التعليم، خطوات التقديم للصف الأول الثانوي على موقع الوزارة «بوابة مركز المعلومات»، وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية :-

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

- استمارة التقديم الالكتروني (أصل - صورتين).

- ايصال سداد المصروفات بالبريد المصرى تحت مسمى مصروفات الصفوف الأولى (أصل + صورتين).

- المستندات الدالة على حالة السداد (أبناء عاملين - فئات معفاة – بحوث) على أن تجدد البحوث الاجتماعية سنويا.

- شهادة ميلاد كمبيوتر - لايشترط ان تكون حديثة - (أصل + صورتين).

* صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر (الأم أو الأب أو الوصى).

- 4 صور شخصية للطالب.

- الشهادة الصحية معتمدة من الوحدة الصحبة أو مستشفى حكومي للطالب (موجودة بالملف الورقي).

- بيان نجاح الطالب بالشهادة الاعدادية للعام الحالي أو الاستمارة الدالة على نجاح الطالب.

- ملف التقديم داخل حافظة بلاستيك.