استشاري مناعة يحذر المواطنين: لا تستهينوا بكورونا وخافوا على كبار السن

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إنّ مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة السادسة أقل، لكن أعداد إصاباتها أكثر من سابقيها، إذ تكون 90% منها تتراوح بين بسيطة إلى متوسطة، بينما تكون خطيرة على كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

وطالب «الحداد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي: «لا تستهينوا بالموجة وخافوا على كبار السن، رغم أنها أقل حدة وخطورة».

وتابع استشاري المناعة والحساسية: «فترة العزل أصبحت 5 أيام بدلا من أسبوعين ثم 10 أيام، ولو كانت الأعراض شديدة فإن هذه الفترة تستمر 10 أيام، أي أن فترة العزل قلت وفترة الخطورة قلت، ومنحنى الوفيات في مصر في معدلاته الأدنى».

نسبة الوفيات حول العالم أقل مع هذه الموجة

وأشار إلى أن نسبة الوفيات في العالم أقل من هذه الموجة، موضحًا أن الأطفال كانوا يصابون بالفيروس في كل الموجات دون أعراض لأن استجابتهم المناعية قوية، وبالتالي قد يكون الطفل مصابا بسيلان الأنف ويكون مصابا بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض.

خوف شديد من الأمراض بسبب كورونا

وتابع استشاري المناعة والحساسية: «كورونا عملت فوبيا للأشخاص العاديين، وأي خبر صحي بدأ المواطن يستشعر إن في حاجة جديدة وبخاصة فيما يتعلق بالأمراض المختلف مثل الموت الأسود، وما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن عدة أمراض مثل جدري القرود ليس جديدا أو مستحدثا، لكن اهتمام الناس بالجزء الصحي زاد في أخر 3 أعوام بسبب كورونا، والإيبولا لن ينتشر كوباء».